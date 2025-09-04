Pachuca.– Tras el ataque en contra del juez Víctor Hugo Matadamas, se reportó que se mantiene estable y podría ser dado de alta en unos días, en tanto permanece hospitalizado en la capital del estado bajo resguardo policial para su seguridad.

El juez de control sufrió un atentado en la comunidad de Iturbe, en el municipio de Tula de Allende, al momento en que transitaba a bordo de su automóvil y un grupo de sujetos en motocicleta le cerró el paso y disparó.

El juez recibió varios impactos de bala, además de golpes en la cabeza debido a que el auto se impactó contra un poste. Tras estos hechos, se mantiene activo un operativo de búsqueda en la región, donde elementos de fuerzas estatales y federales realizan recorridos en varias demarcaciones.

Lee también Perros atacan y matan a bebé de seis meses en Matamoros, Tamaulipas; los canes están bajo custodia

La Secretaría de Seguridad Pública envió una unidad táctica conocida como Black Mamba, que se ha sumado a estas tareas en coordinación con corporaciones de seguridad de la región.

Al momento, se llevan a cabo inspecciones a automovilistas y se confirmó que, por ahora, no se realizan cateos. En esas zonas se ha incrementado el índice delictivo, principalmente en delitos de alto impacto relacionados con el robo de combustible y narcomenudeo.

De acuerdo con las autoridades, la desintegración de grupos delictivos ha originado una disputa por el control del trasiego de combustible que se extrae de manera ilegal a través de los ductos de Pemex que cruzan toda esa región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl