Matamoros.- Una bebé de apenas seis meses de nacida perdió la vida luego de que dos perros ingresaran al domicilio donde se encontraba y la atacarán en la colonia Vista del Sol en Matamoros, Tamaulipas.

La menor y su hermanito de 4 años se encontraban al cuidado de su abuelito mientras su mamá trabajaba.

Se informó que el abuelo de 63 años no se percató del ingreso de los canes por lo que tomaron a la bebé y comenzaron a atacarla.

El niño que se encontraba al interior de la vivienda aseguró que los animales literalmente se comieron a su hermanita.

Lee también Tornado en San Cristóbal de las Casas deja 77 viviendas dañadas; autoridades suspenden clases en cuatro escuelas

Vecinos del sector lograron rescatar el cuerpo de la bebé para trasladarla a un hospital privado a dónde desafortunadamente llegó sin vida.

Hasta el domicilio de la Calle Asia en la Colonia Vista del Sol arribó personal de la Procuraduría del DIF y el grupo "Iván Rescata" quien tendrá bajo custodia a los dos canes hasta en tanto la Fiscalía define cuál será su destino.

Al Hospital San Charbel donde fue trasladada la menor acudieron los elementos de la Fiscalía de Tamaulipas para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL