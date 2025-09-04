Pachuca.- Un deslave registrado en la carretera Real del Monte- Huasca, en el estado de Hidalgo, afectó a un automóvil que era conducido por un trabajador de la obra.

De acuerdo con el Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el desprendimiento de roca y tierra ocurrió alrededor de las 17:45 horas en el kilómetro 16+140, a la salida del Túnel Vicente Guerrero, con dirección a Pachuca.

El material cayó del lado izquierdo y cubrió parcialmente el cuerpo B de la vialidad, lo que ocasionó daños a una unidad. El derrumbe impactó el vehículo; sin embargo, el conductor no sufrió lesiones y fue auxiliado de manera inmediata, además de que se retiró el escombro.

Lee también Arrancan festejos patrios en Dolores Hidalgo, Guanajuato; colocan “Bando Solemne” a representantes de los tres poderes del estado

Deslave crea tráfico en la carretera Real del Monte-Huasca (04/09/2025). Foto: Especial

Posteriormente, elementos de seguridad y brigadas de emergencia arribaron al sitio para cerrar el tránsito vehicular y colocar señalamientos preventivos ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Hidalgo informó que el derrumbe fue ocasionado por las lluvias registradas en la zona e hizo un llamado a los automovilistas para usar vías alternas, ya que el tramo afectado continúa suspendido.

Se destacó que se priorizará la seguridad de los usuarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr