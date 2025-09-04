Dolores Hidalgo, Gto.- Este jueves arrancaron los festejos patrios en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con la colocación del “Bando Solemne” a cargo de representantes de los tres poderes del estado y del Ejército Mexicano, en el que se presentan las actividades cívicas, culturales y artísticas.

Previo a la colocación del primer cartel en la calle Zacatecas y el Jardín Principal, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que esta festividad será un motivo para renovar y “para seguir haciendo de Guanajuato, ese estado libre, de gente trabajadora, de valores, que dan Gloria a la Patria”.

En esta tierra de libertad, Cuna de la Independencia Nacional y corazón de la Patria, reiteró su compromiso para seguir trabajando por la seguridad y la paz, por eliminar las brechas de desigualdad, así como por la educación y de seguir consolidando un sistema de salud.

Gobernadora reiteró su compromiso para seguir trabajando por la seguridad y la paz (04/09/2025). Foto: Especial

“Juntos somos más fuertes, cuando avanzamos y caminamos de la mano, no hay nadie que nos detenga”, aseveró la gobernadora en compañía del presidente municipal, Adrián Hernández Alejandri y funcionarios estatales.

En el acto denominado 'Colocación del Cartel de las Fiestas Patrias por Bando Solemne', aseveró que aquí se dieron las campanadas de un movimiento nacional, que se gestaba por la libertad y dignidad de nuestro pueblo.

“Fue la lucha del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, pero también la de Tomasa Esteves, así como la de las mujeres insurgentes de Pénjamo, de Josefa Ortiz de Domínguez, la de miles de mexicanas y mexicanos que desde sus trincheras lucharon por tener la libertad que tanto anhelaban”, señaló.

Colocan “Bando Solemne” a representantes de los tres poderes del estado (04/09/2025). Foto: Especial

La mandataria dijo que esta ceremonia da la oportunidad para hacer un merecido reconocimiento y honrar a las mujeres y los hombres que han abierto el camino y han dejado huella en nuestra historia, como Virginia Soto Rodríguez, la primera mujer presidenta municipal electa (1958) en la historia de Guanajuato y de México.

En la esquina de la calle Hidalgo la diputada local Angélica Casillas Martínez, en representación del Congreso del Estado; dos regidores y un mando militar, colocaron el segundo cartel y en la esquina del Jardín Principal y la calle Guerrero, Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, junto con cuatro regidores y un mando militar, colocaron el tercero; otros ediles pegaron el último cartel en la zona.

También se inauguró el Pabellón La Herencia Cultura del Dolores Hidalgo, en el que exponen productos de talavera, cerámica y tallado de madera elaborados por artesanos de esta ciudad, así como platillos típicos y nieves.

