Reynosa, Tamaulipas.- Una persecución y balacera entre elementos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y civiles armados dejó como saldo un masculino y una mujer herida, víctimas colaterales de estos hechos registrados en Reynosa, Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, dio a conocer que mientras realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de la Avenida Santa Fe en Reynosa, elementos de seguridad localizaron a un masculino y una femenina con lesiones por arma de fuego.

Trascendió que los heridos viajan en auto Jetta en color blanco y mientras circulaban sobre la carretera a la altura de las colonias Valle Soleado y Pirámides fueron alcanzados por las balas.

Heridos en carretera Reynosa-San Fernando (04/09/2025). Foto: Especial

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó el apoyo de unidades médicas para su atención.

Autoridades mantienen recorridos de seguridad en la zona ya que se lanzaron poncha llantas a fin de detener el acceso de las fuerzas de seguridad.

De inmediato, unidades de la Fiscalía resguardaron el auto Jetta para que ambulancias trasladarán a los heridos a un hospital local.

En la zona, la guardia Estatal cerró uno de los carriles de la carretera para permitir que las autoridades continúen con las investigaciones de los hechos.

