El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Tamaulipas el próximo domingo 7 de septiembre como parte de la gira nacional para difundir los resultados de su Primer Informe de Gobierno.

La mandataria encabezará el evento La Transformación Avanza en el Polyforum de Ciudad Victoria, programado para las 14:00 horas.

Primera presidenta en recorrer el país tras su informe

Villarreal Anaya destacó el carácter inédito de la gira, al señalar que es la primera vez que una presidenta de México recorre las entidades federativas después de rendir su informe de gobierno.

“Con mucha satisfacción ya nos han confirmado su agenda (…) en Tamaulipas, tenemos el gusto de que se programó para este próximo domingo a la dos de la tarde”, expresó el mandatario estatal.

Reconocimiento a Sheinbaum por apoyo a Tamaulipas

El gobernador afirmó que Claudia Sheinbaum será recibida con aprecio y reconocimiento, debido al respaldo que ha dado a Tamaulipas en materia de programas sociales, obras y proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad.

Durante el encuentro, la presidenta expondrá ante el pueblo tamaulipeco los avances en programas de bienestar y los proyectos que su administración impulsa en beneficio de la población.

