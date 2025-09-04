Más Información

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Tamaulipas el próximo domingo 7 de septiembre como parte de la gira nacional para difundir los resultados de su .

La mandataria encabezará el evento La Transformación Avanza en el Polyforum de Ciudad Victoria, programado para las 14:00 horas.

Primera presidenta en recorrer el país tras su informe

Villarreal Anaya destacó el carácter inédito de la gira, al señalar que es la primera vez que una presidenta de México recorre las entidades federativas después de rendir su informe de gobierno.

Lee también

“Con mucha satisfacción ya nos han confirmado su agenda (…) en Tamaulipas, tenemos el gusto de que se programó para este próximo domingo a la dos de la tarde”, expresó el mandatario estatal.

Reconocimiento a Sheinbaum por apoyo a Tamaulipas

El gobernador afirmó que Claudia Sheinbaum será recibida con aprecio y reconocimiento, debido al respaldo que ha dado a Tamaulipas en materia de programas sociales, obras y proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad.

Durante el encuentro, la presidenta expondrá ante el pueblo tamaulipeco los avances en programas de bienestar y los proyectos que su administración impulsa en beneficio de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses