Mérida, Yucatán.- Un menor de 7 años identificado como Dante G. sufrió en el 40 por ciento de su cuerpo luego de participar en un peligroso reto viral conocido como Fire Challenge, el cual consiste en rociarse alcohol y prenderse fuego, mientras se graba en video o se transmite en vivo.

El incidente ocurrió la semana pasada en la colonia Amapola, en Mérida y, aunque en un principio el padre informó que el niño se quemó por jugar con un encendedor cerca de un , poco después confirmó que su hijo intentó reproducir el reto viral que circula en redes sociales.

Niño con quemaduras es traslado a hospital de Texas (04/09/2025). Foto: Especial
Niño con quemaduras es traslado a hospital de Texas (04/09/2025). Foto: Especial

“Gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau IAP, en coordinación con el Gobierno del Estado, Dante fue trasladado al hospital Shriners Children’s Hospital en Galveston, Texas, especializado en el tratamiento de quemaduras”, informó Anne Vilchis, delegada de la fundación en Yucatán, quien destacó que la atención será gratuita.

“Se va a ir a a un hospital de especialidad médica en quemaduras, para que pueda tener una recuperación más rápida, gratuita al 100 por ciento”, puntualizó.

Ante este hecho, las autoridades y asociaciones hicieron un llamado a madres y padres de familia a mantener una vigilancia constante sobre el contenido que consumen los menores en internet, a fin de prevenir tragedias como esta.

Niño sufre quemaduras por reto viral en Yucatán (04/09/2025). Foto: Especial
Niño sufre quemaduras por reto viral en Yucatán (04/09/2025). Foto: Especial
