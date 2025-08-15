Naucalpan, Méx.— Vecinos aseguran que advirtieron a Protección Civil del desprendimiento de rocas en la Tercera Sección de Cantera, en San Lorenzo Totolinga, 15 días antes del derrumbe.

El 11 de agosto, alrededor de las 5:00 horas, un bloque de cantera se desprendió, recorrió aproximadamente 25 metros y provocó el colapso de la barda perimetral de la vivienda donde habita Nancy Rojas con su familia (tres mujeres más y cuatro niños de entre uno a cuatro años).

El derrumbe sepultó dos motocicletas de trabajo y bloqueó por completo la salida de la casa hacia la avenida.

Nancy relató que desde finales de julio observó cómo las raíces de una planta que crecía se separaban de la piedra y el terreno se abría cada vez más.

“Ese fue nuestro detonante para pedir apoyo. Ya empezaba a desprenderse y sabía que en cualquier momento se iba a caer”, explicó.

Llamó a Protección Civil y le dijeron que no podían hacer nada, hasta que ocurriera algo de gravedad. Tres geólogos inspeccionaron la zona y aseguraron que no existía riesgo inminente.

La madrugada del lunes 11 de agosto, la roca arrasó con parte de la estructura perimetral del patio de la vivienda.