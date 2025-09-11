Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó la muerte de la estudiante Ana Daniela Barragán Ramírez, quien fue víctima de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha, en Iztapalapa.

"Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz", escribió en sus redes sociales.

Ana Daniela Barragán viajaba hacia el Campo 1 ubicado en Cuautitlán Izcalli, cuando resultó lesionada y desde ese momento permaneció como desaparecida, pero su familia permaneció buscándola.

Luego de una prueba de ADN, la madre de la joven se cercioró que el cuerpo de Ana Daniela Barragán Ramírez estaba en el Hospital Rubén Leñero, como una víctima sin identificar.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

¿Quién era Ana Daniela Barragán Ramírez?

"Risueña, muy alegre, deportista, carismática", así la describió Bryan Ramos, novio de Ana Daniela.

La cartera de la joven de 19 años de edad y su teléfono celular fueron encontrados por un bombero de la Ciudad de México. Al sonar por una llamada, contestó y explicó a la madre que había estado en el lugar del accidente.

“Siempre te llevaré en el alma, porque no solo me alegrabas mis días, me alegrabas la vida”, publicó Bryan en sus redes sociales luego de confirmarse el fallecimiento de Ana Daniela.

El día de hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la madre de mis guaguas. Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí", posteó en su cuenta de Facebook.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

