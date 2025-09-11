La magnitud de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia impactó en lo más profundo a los habitantes de la alcaldía Iztapalapa, quienes desde primera hora de este jueves acudieron a ofrecer alimentos, agua, cobijas y apoyo a los familiares de las 90 víctimas de la tragedia.

A las afueras del Hospital Regional “Gral Ignacio Zaragoza”, donde cinco personas que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado se encuentran hospitalizadas, acudió la señora Reyna, quien hace unos años vivió en carne propia la angustia de tener un paciente internado por quemaduras, luego de que su hijo pequeño murió por esta causa.

Por ello, sin dudarlo, ofreció a los familiares de las víctimas de la explosión su departamento, ubicado enfrente del nosocomio -cruzando la avenida- para que descansen y puedan estar cerca.

Lee también: UNAM abre centros de acopio en apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa

La señora Reyna ofreció a los familiares de las víctimas de la explosión su departamento. Foto: Daniela Gómez

“Al final de cuentas el dolor de tener una persona en esas circunstancias y luego a veces no tenemos la solvencia económica, ya la ayuda es demasiado. Nadie se lo espera… o sea, no te lo esperas si no tienes algo como para disponer en el instante, a lo mejor”, contó a este diario.

Al igual que ella, la señora Patricia Hernández, que junto con su familia, originaria de Ixtapaluca, visitan hospitales para regalar tortas y aguas y al saber que algunas de las personas afectadas estarían internadas en este nosocomio, vivieron a apoyar.

“Nosotros lo hacemos no con tal de que todo el mundo lo vea, lo reconozca, simplemente lo hacemos de corazón para la gente que más lo necesita”, expresó.

Lee también: Por explosión de pipa de gas en Iztapalapa, continúa evaluación del viaducto del Trolebús elevado

La SSC de la CDMX instaló modulos para recibir víveres y productos de higiene. Foto: Daniela Gómez

A lo largo del día, también estuvo instalado un módulo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que desde temprana hora recibió víveres y productos de higiene; más de 100 personas vinieron a donar insumos para los afectados, aunque la ayuda se dio para cualquier persona que estuviera internada en el nosocomio.

En el Hospital Ignacio Zaragoza también se pudo ver gente realizando oraciones para pedir por la pronta mejoría de las víctimas del siniestro. Inclusive, algunas acudieron con carteles que les recordaban que en esta tragedia no están solos.

“Su dolor yo también lo siento, pronto estarán en casita”, se leía en una cartulina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr