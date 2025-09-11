Tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a elaborar un protocolo de circulación de vehículos de carga que transportan hidrocarburos o algún material peligroso y de qué manera en las calles de la CDMX.

“He instruido a la secretaria de Protección Civil, que con el Gobierno Federal, con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), puedan construir un protocolo para la ciudad, sobre qué tipo de transportes deben de estar transitando por nuestras calles y de qué manera.

Afirmó que la Ciudad “necesita mejores condiciones para la circulación” de estos vehículos, luego de la situación que ocurrió este miércoles en Iztapalapa.

Lee también: IPN confirma muerte de estudiante en explosión de pipa; Cecyt 7 suspende clases presenciales

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que actualmente en el artículo 27 del Reglamento de Tránsito, se establece que los vehículos con estas características, deben sujetarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga, dados a conocer por las autoridades.

“En este caso, estamos hablando de una vía primaria, que no tenía alternativas de incorporación en la ruta que seguía el autotransporte, y por eso habilitaba su presencia en la misma”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr