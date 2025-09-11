Más Información

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Tras la en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno, , dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a elaborar un protocolo de circulación de vehículos de carga que transportan hidrocarburos o algún material peligroso y de qué manera en las calles de la CDMX.

“He instruido a la secretaria de Protección Civil, que con el Gobierno Federal, con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), puedan construir un protocolo para la ciudad, sobre qué tipo de transportes deben de estar transitando por nuestras calles y de qué manera.

Afirmó que la Ciudad “necesita mejores condiciones para la circulación” de estos vehículos, luego de la situación que ocurrió este miércoles en Iztapalapa.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que actualmente en el artículo 27 del Reglamento de Tránsito, se establece que los vehículos con estas características, deben sujetarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga, dados a conocer por las autoridades.

“En este caso, estamos hablando de una vía primaria, que no tenía alternativas de incorporación en la ruta que seguía el autotransporte, y por eso habilitaba su presencia en la misma”, dijo.

