El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que uno de sus alumnos falleció en la tragedia de la pipa ocurrida este miércoles en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes la Paz.
En redes sociales, el IPN lamentó la muerte de Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del Grupo 1IM5 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 7 ‘Cuauhtémoc’.
“Nuestras condolencias y solidaridad con su familia y amigos”, señaló la institución.
En su portal de internet, el Cecyt 7 detalló que debido a los lamentables acontecimientos ocurridos ayer las actividades académicas y administrativas de este jueves 11 de septiembre se realizarán a distancia.
“Las actividades presenciales se reanudarán el viernes 12 de septiembre. Agradecemos el apoyo y colaboración de docentes, estudiantes y personal administrativo”, se precisó.
El último reporte de las autoridades capitalinas señala que esta tragedia ha dejado seis muertes y decenas de heridos.
LL