Más Información

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos

Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

Senado alista debate de aranceles a productos asiáticos; van por proteger 325 mil empleos en México

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que uno de sus alumnos falleció en la tragedia de la pipa ocurrida este miércoles en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes la Paz.

En redes sociales, el IPN lamentó la muerte de Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del Grupo 1IM5 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 7 ‘Cuauhtémoc’.

“Nuestras condolencias y solidaridad con su familia y amigos”, señaló la institución.

En su portal de internet, el Cecyt 7 detalló que debido a los lamentables acontecimientos ocurridos ayer las actividades académicas y administrativas de este jueves 11 de septiembre se realizarán a distancia.

“Las actividades presenciales se reanudarán el viernes 12 de septiembre. Agradecemos el apoyo y colaboración de docentes, estudiantes y personal administrativo”, se precisó.

El último reporte de las autoridades capitalinas señala que esta tragedia ha dejado seis muertes y decenas de heridos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses