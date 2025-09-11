El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que uno de sus alumnos falleció en la tragedia de la pipa ocurrida este miércoles en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes la Paz.

En redes sociales, el IPN lamentó la muerte de Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del Grupo 1IM5 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 7 ‘Cuauhtémoc’.

“Nuestras condolencias y solidaridad con su familia y amigos”, señaló la institución.

En su portal de internet, el Cecyt 7 detalló que debido a los lamentables acontecimientos ocurridos ayer las actividades académicas y administrativas de este jueves 11 de septiembre se realizarán a distancia.

“Las actividades presenciales se reanudarán el viernes 12 de septiembre. Agradecemos el apoyo y colaboración de docentes, estudiantes y personal administrativo”, se precisó.

El último reporte de las autoridades capitalinas señala que esta tragedia ha dejado seis muertes y decenas de heridos.

🕊️Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz. pic.twitter.com/fR38rsXkbC — IPN (@IPN_MX) September 11, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL