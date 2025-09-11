Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se otorgará un apoyo de emergencia inicial para los afectados por la explosión de un pipa de gas en el Puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa con el Estado de México.

Explicó que se contempla entregar un apoyo “inicial” en esta semana para que los afectados puedan movilizarse, pero posteriormente se hará un censo para determinar el apoyo que se otorgará a cada familia de acuerdo con la afectación.

“Vamos a tener distintos momentos de apoyo, uno de ellos es que a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia, un apoyo que garantice que ellos se puedan mover que puedan estar atendiendo a sus familiares, vamos a profundizar el censo con las familias”, dijo.

Brugada Molina explicó que también se estará dando acompañamiento psicológico, apoyo para servcios funerarios, así como asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas a quienes resultaron afectados por la tragedia de este miércoles.

En conferencia de prensa, la mandataria lamentó los hechos y aseguró que se brindará “apoyo total” a las casi 100 familias que resultaron afectadas y a que se haga justicia.

“Ante el doloroso y lamentable accidente ocurrido el día de ayer en el Puente de la Concordia, en este gobierno de la ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron lesionadas, afectadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento les decimos que no están solas, que el Gobierno de la CDMX va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos”, dijo.

