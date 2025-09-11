Tras la explosión de una pipa de gas de la empresa Silza en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó diversos centros de acopio en facultades y escuelas para reunir material de curación, alimentos y productos básicos destinados a los heridos y sus familias.

La FES Zaragoza instaló un punto de recolección en el Campus 1, anexo al Auditorio, desde el 11 de septiembre a las 10:00 horas. Ahí se reciben pañales para adulto, tela transport, llaves de tres vías, apósitos Tegaderm y alimentos no perecederos. Además, este plantel informó que ofrecerá acompañamiento psicológico a las personas afectadas.

En la FES Aragón, el centro se ubica en el Edificio de Gobierno y permanecerá abierto el 11 de septiembre de 12:00 a 20:00 horas y el 12 de septiembre de 9:00 a 20:00 horas. Los insumos solicitados son pañales para adulto, tela transport, llaves de tres vías, apósitos Tegaderm, alimentos enlatados y agua potable.

La FES Iztacala participa en la colecta el 11 y 12 de septiembre. Se reciben gasas, vendas, torundas, cinta de tela, alcohol, jabón quirúrgico, alimentos no perecederos, agua embotellada y artículos de higiene personal.

En Ciudad Universitaria, la Facultad de Psicología abrirá su centro el 12 de septiembre, de 10:00 a 19:00 horas. Se pide la donación de gasas, vendas, torundas de algodón, cinta de tela, alcohol, jabón quirúrgico, soluciones antisépticas, pañales para adulto, alimentos básicos, agua, sueros, mantas, impermeables y productos de higiene personal.

La Facultad de Arquitectura mantiene su punto de acopio en el Cubo FA, sótano, junto al Lumen, donde se reciben insumos médicos, víveres y artículos de higiene.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales habilitó espacios en el cubículo Consciencia y Libertad del Edificio B, primer piso, y en el cubículo A-211 del Edificio A, destinados a la recepción de artículos de curación, alimentos y productos de higiene personal.

En la Facultad de Derecho, el centro se encuentra en la entrada principal, junto al reloj, desde el 11 de septiembre a las 13:00 horas, con recolección de insumos médicos y alimentos no perecederos.

La Facultad de Economía abrió su acopio en la explanada, de 10:00 a 17:00 horas, recibiendo alimentos no perecederos, agua y artículos de higiene.

Finalmente, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia participa a través del Frente Estudiantil Veterinaria, con la colecta de croquetas, además de insumos médicos y víveres.

Con estas acciones, la comunidad universitaria busca dar apoyo a las familias de las más de 90 personas lesionadas que enfrentan la emergencia derivada de este accidente.

