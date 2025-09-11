La Secretaría de Movilidad informó que se mantiene el cierre de la estación Santa Marta del trolebús elevado, además de que se realiza una evaluación del viaducto elevado con el fin de descartar daño estructural por la explosión de la pipa el miércoles en zona cercanas.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García informó que al momento se realiza la evaluación del viaducto elevado, en inmediaciones de la estación Santa Marta de la Línea 10 del Trolebús “con efecto de descartar algún posible daño estructural.

Informó que la instrucción de Jefa de Gobierno, Clara Brugada “es garantizar la seguridad de las personas usuarias”.

Elementos de seguridad revisan viaducto elevado del trolebús (11/09/2025). Foto: Especial

Por lo que se mantiene el servicio provisional de Terminal Constitución de 1917 a estación Acahualtepec.

Ayer una pipa que transportaba gas LP explotó en cercanías del Puente La Concordia, zona que está cercana al paso de la estación del trolebús elevado Santa Marta.

