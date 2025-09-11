Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

La informó que se mantiene el cierre de la estación Santa Marta del , además de que se realiza una evaluación del viaducto elevado con el fin de descartar daño estructural por la explosión de la pipa el miércoles en zona cercanas.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García informó que al momento se realiza la evaluación del viaducto elevado, en inmediaciones de la estación Santa Marta de la “con efecto de descartar algún posible daño estructural.

Informó que la instrucción de Jefa de Gobierno, Clara Brugada “es garantizar la seguridad de las personas usuarias”.

Lee también

Elementos de seguridad revisan viaducto elevado del trolebús (11/09/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad revisan viaducto elevado del trolebús (11/09/2025). Foto: Especial

Por lo que se mantiene el servicio provisional de Terminal Constitución de 1917 a estación Acahualtepec.

Ayer una pipa que transportaba gas LP explotó en cercanías del Puente La Concordia, zona que está cercana al paso de la estación del trolebús elevado Santa Marta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses