Así opera el transporte público, tras las labores de atención a la explosión que se registró este miércoles de una pipa en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.

La línea A del Metro opera de Pantitlán a La Paz. La estación Santa Marta está abierta al público sin problemas.

La línea 10 del Trolebús es continua de Constitución de 1917 a Acahualtepec, se mantiene cerrada la estación Santa Marta del trolebús elevado.

Lee también: “Parecía un deshuesadero en llamas"; explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados

El Trolebús línea 11 de Santa Marta a Chalco ya opera de manera en todas sus estaciones.

La línea 2 del Cablebús también fue reabierta en su estaciones Santa Marta y opera hasta Constitución de 1917.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr