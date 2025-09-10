La volcadura y explosión de una pipa de gas en el bajo puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México, dejó como resultado 28 vehículos completamente siniestrados, además de 70 personas lesionadas y tres que perdieron la vida.

Las imágenes captadas en el lugar muestran estructuras metálicas retorcidas, carrocerías reducidas a chatarra y restos humeantes sobre el asfalto. Los 28 vehículos afectados incluyen cuatro camiones de carga —entre ellos un tráiler cargado con cartón y otro con cemento—, un vehículo repartidor de garrafones de agua y más de diez automóviles particulares, todos consumidos por las llamas.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados (10/09/2025). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

El incendio fue controlado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de equipos de emergencia del Estado de México, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y enfriar la zona.

“Parecía un deshuesadero en llamas, todos los coches estaban ardiendo al mismo tiempo”, comentó un automovilista que logró salir ileso del lugar.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Las vialidades que conectan con Calzada Ignacio Zaragoza, la autopista México-Puebla y el Eje Ermita Iztapalapa permanecen cerradas parcialmente mientras se retiran las unidades calcinadas y se realizan los peritajes correspondientes.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Silsa, subsidiaria de Grupo Tomsa. Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

