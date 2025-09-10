Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

La volcadura y en el bajo puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México, dejó como resultado 28 vehículos completamente siniestrados, además de 70 personas lesionadas y tres que perdieron la vida.

Las imágenes captadas en el lugar muestran estructuras metálicas retorcidas, carrocerías reducidas a chatarra y restos humeantes sobre el asfalto. Los 28 vehículos afectados incluyen —entre ellos un tráiler cargado con cartón y otro con cemento—, un vehículo repartidor de garrafones de agua y más de diez automóviles particulares, todos consumidos por las llamas.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados (10/09/2025). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados (10/09/2025). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

El incendio fue controlado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de equipos de emergencia del Estado de México, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y enfriar la zona.

Lee también

“Parecía un deshuesadero en llamas, todos los coches estaban ardiendo al mismo tiempo”, comentó un automovilista que logró salir ileso del lugar.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Las vialidades que conectan con Calzada Ignacio Zaragoza, la y el Eje Ermita Iztapalapa permanecen cerradas parcialmente mientras se retiran las unidades calcinadas y se realizan los peritajes correspondientes.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Silsa, subsidiaria de Grupo Tomsa. Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados. (10/09/2025) Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses