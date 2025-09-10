Más Información
El director del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que en diversas unidades hospitalarias se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Batres Guadarrama precisó que en el Hospital Morelos y Pavón se atendió a 14 pacientes, de los cuales, 10 fueron dados de alta con lesiones leves y cuatro están hospitalizados (dos son derechohabientes y dos no derechohabientes). Todos estables.
En el Hospital Ignacio Zaragoza se atiende a ocho pacientes (cuatro hombres, de los cuales uno es menor de edad, y cuatro mujeres); de ellos cinco están estables y tres muy graves.
En el Hospital Tláhuac se atiende a un paciente hombre reportado grave.
En la Clínica Ermita Zaragoza se atiende a pacientes, todos ya fueron dados de alta por mejoría.
dmrr/cr