El director del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que en diversas unidades hospitalarias se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Batres Guadarrama precisó que en el Hospital Morelos y Pavón se atendió a 14 pacientes, de los cuales, 10 fueron dados de alta con lesiones leves y cuatro están hospitalizados (dos son derechohabientes y dos no derechohabientes). Todos estables.

Lee también: Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

El @ISSSTE_mx informa que ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en diversas unidades hospitalarias:



• Hospital Morelos y Pavón: 14 pacientes: 10 dados de alta con lesiones leves y 4… pic.twitter.com/IQTXLHhtO4 — Martí Batres (@martibatres) September 11, 2025

En el Hospital Ignacio Zaragoza se atiende a ocho pacientes (cuatro hombres, de los cuales uno es menor de edad, y cuatro mujeres); de ellos cinco están estables y tres muy graves.

En el Hospital Tláhuac se atiende a un paciente hombre reportado grave.

En la Clínica Ermita Zaragoza se atiende a pacientes, todos ya fueron dados de alta por mejoría.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr