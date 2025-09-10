Más Información

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; siniestro deja tres muertos

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

El director del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que en diversas unidades hospitalarias se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas tras la en el , en Iztapalapa.

Batres Guadarrama precisó que en el se atendió a 14 pacientes, de los cuales, 10 fueron dados de alta con lesiones leves y cuatro están hospitalizados (dos son derechohabientes y dos no derechohabientes). Todos estables.

En el Hospital Ignacio Zaragoza se atiende a ocho pacientes (cuatro hombres, de los cuales uno es menor de edad, y cuatro mujeres); de ellos cinco están estables y tres muy graves.

En el Hospital Tláhuac se atiende a un paciente hombre reportado grave.

En la Clínica Ermita Zaragoza se atiende a pacientes, todos ya fueron dados de alta por mejoría.

