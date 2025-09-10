Luego de la explosión de una pipa que se registró esta tarde en las inmediaciones del puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, La Cruz Roja Mexicana informó que desplegó un operativo de atención a emergencias masivas.

Señaló que en él participaron 13 ambulancias, de las cuales tres cuentan con equipo de terapia intensiva.

En un comunicado, la Cruz Roja Mexicana explicó que 10 ambulancias permanecen en la zona para la atención inmediata de personas con quemaduras y diversas lesiones.

Así como otras tres de terapia intensiva, las cuales están en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5, "para apoyar en traslados secundarios de pacientes a hospitales de referencia".

A las 14:20 horas una pipa de gas con capacidad de 49 mil 500 litros sufrió una volcadura en el puente la Concordia, por lo que explotó y dejó 57 lesionados, de los cuales 19 están heridos de gravedad.

Traslados

La Cruz Roja expuso que en coordinación con el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC, se llevaron a cabo los siguientes traslados:

Tres menores al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Dos adultos al Hospital General de Xochimilco

Un paciente al Hospital General de Iztapalapa

Un paciente al ISSSTE Morelos

Otro más al ISSSTE Zaragoza

Cuatro en helicóptero

Otro más en helicóptero al Hospital de Tacuba y posteriormente al Rubén Leñero

