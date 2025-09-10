Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

La jefa de Gobierno Clara Brugada, dio a conocer la lista preliminar de personas afectadas tras la de una pipa de gas en el , en Iztapalapa.

En su cuenta de X, luego de confirmar el deceso de tres personas y 70 , la mandataria hizo públicos los nombres.

Asimismo, en la lista se indica en qué hospital se encuentran las personas, así como si serán trasladadas a otra unidad.

“Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados”, recordó.

Brugada Molina destacó que se continuará dando apoyo médico a las víctimas del accidente.

