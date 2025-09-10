La jefa de Gobierno Clara Brugada, dio a conocer la lista preliminar de personas afectadas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En su cuenta de X, luego de confirmar el deceso de tres personas y 70 lesionados, la mandataria hizo públicos los nombres.

Asimismo, en la lista se indica en qué hospital se encuentran las personas, así como si serán trasladadas a otra unidad.

“Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados”, recordó.

Brugada Molina destacó que se continuará dando apoyo médico a las víctimas del accidente.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

