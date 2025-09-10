Más Información
Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
La jefa de Gobierno Clara Brugada, dio a conocer la lista preliminar de personas afectadas tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
En su cuenta de X, luego de confirmar el deceso de tres personas y 70 lesionados, la mandataria hizo públicos los nombres.
Asimismo, en la lista se indica en qué hospital se encuentran las personas, así como si serán trasladadas a otra unidad.
Lee también Explota pipa de gas LP en Puente de la Concordia, en Iztapalapa; reportan al menos 57 personas con quemaduras
“Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados”, recordó.
Brugada Molina destacó que se continuará dando apoyo médico a las víctimas del accidente.
Lee también “Escuchábamos los gritos de auxilio y cómo algunos conductores trataban de romper los vidrios para escapar, fue horrible”: testigos de explosión
Brugada instruye a Protección Civil y a Secretaría de Seguridad atender emergencia en Puente de la Concordia por explosión de pipa de gas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/cr