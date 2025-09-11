Más Información

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 “Cuauhtémoc” del Instituto Politécnico Nacional suspendió este jueves sus actividades académicas, en señal de luto por el fallecimiento de su estudiante , quien perdió la vida durante la volcadura de una pipa de gas ocurrida en el bajo , en la alcaldía Iztapalapa.

En la fachada del plantel, ubicado en la , compañeros y docentes colocaron un arreglo floral y encendieron una veladora en memoria del joven, quien formaba parte de la comunidad estudiantil del CECyT 7.

Lee también:

Docentes y compañeros colocaron un arreglo floral y encendieron una veladora en memoria del joven. Foto: Juan Carlos Williams
Docentes y compañeros colocaron un arreglo floral y encendieron una veladora en memoria del joven. Foto: Juan Carlos Williams

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el Instituto Politécnico Nacional expresó:

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses