El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 “Cuauhtémoc” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió este jueves sus actividades académicas, en señal de luto por el fallecimiento de su estudiante Juan Carlos Sánchez Blas, quien perdió la vida durante la volcadura de una pipa de gas ocurrida en el bajo puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En la fachada del plantel, ubicado en la colonia Santa María Aztahuacán, compañeros y docentes colocaron un arreglo floral y encendieron una veladora en memoria del joven, quien formaba parte de la comunidad estudiantil del CECyT 7.

Docentes y compañeros colocaron un arreglo floral y encendieron una veladora en memoria del joven. Foto: Juan Carlos Williams

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el Instituto Politécnico Nacional expresó:

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz”.

