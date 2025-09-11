Con flores, veladoras, cartulinas y aplausos, alumnos y exalumnos de la secundaria número 53 “Adolfo López Mateos”, ubicada en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, realizaron un emotivo memorial en honor al profesor Eduardo Noé García, quien falleció en la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas ocurrida bajo el puente de La Concordia, en Calzada Ignacio Zaragoza.

La fachada del plantel se convirtió en un altar improvisado, donde jóvenes colocaron mensajes, dedicatorias e imágenes del maestro de matemáticas. El ambiente estuvo marcado por el silencio y el respeto, interrumpido en momentos por porras que recordaban el legado del docente.

Los estudiantes encendieron veladoras y dedicaron un aplauso colectivo en memoria del maestro García. Foto: Juan Carlos Williams

“Él siempre tenía una sonrisa para todos, aunque se tratara de matemáticas, una materia difícil para muchos. Era amable, carismático y nunca dejaba a nadie atrás”, compartió Anthony, exalumno del profesor, mientras sostenía una cartulina con la frase: “Gracias por enseñarnos más que números”.

Durante la jornada, los estudiantes encendieron veladoras y dedicaron un aplauso colectivo en memoria del maestro García, a quien describieron como un profesor entregado, puntual y comprometido con la formación de sus alumnos.

Algunos padres de familia también se sumaron al homenaje, reconociendo la labor del docente dentro y fuera del aula. Foto: Juan Carlos Williams

Algunos padres de familia también se sumaron al homenaje, reconociendo la labor del docente dentro y fuera del aula. “Era un maestro que no solo enseñaba, sino que inspiraba. Para muchos de nuestros hijos fue un ejemplo de esfuerzo y disciplina”, expresó la madre de un estudiante de tercer grado.

El memorial se extendió por varias horas y concluyó con la colocación de una manta en la entrada principal de la secundaria, donde se leía: “Siempre estarás en nuestros corazones, maestro Eduardo”.

