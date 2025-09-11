Más Información

Con flores, veladoras, cartulinas y aplausos, alumnos y exalumnos de la secundaria número 53 “Adolfo López Mateos”, ubicada en la colonia Santa Cruz Meyehualco, , realizaron un emotivo memorial en honor al profesor Eduardo Noé García, quien falleció en la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas ocurrida bajo el , en Calzada Ignacio Zaragoza.

La fachada del plantel se convirtió en un , donde jóvenes colocaron mensajes, dedicatorias e imágenes del maestro de matemáticas. El ambiente estuvo marcado por el silencio y el respeto, interrumpido en momentos por porras que recordaban el legado del docente.

Los estudiantes encendieron veladoras y dedicaron un aplauso colectivo en memoria del maestro García. Foto: Juan Carlos Williams
“Él siempre tenía una sonrisa para todos, aunque se tratara de matemáticas, una materia difícil para muchos. Era amable, carismático y nunca dejaba a nadie atrás”, compartió Anthony, exalumno del profesor, mientras sostenía una cartulina con la frase: “Gracias por enseñarnos más que números”.

Durante la jornada, los estudiantes encendieron veladoras y dedicaron un aplauso colectivo en memoria del maestro García, a quien describieron como un profesor entregado, puntual y comprometido con la formación de sus alumnos.

Algunos padres de familia también se sumaron al homenaje, reconociendo la labor del docente dentro y fuera del aula. Foto: Juan Carlos Williams
Algunos padres de familia también se sumaron al homenaje, reconociendo la labor del docente dentro y fuera del aula. “Era un maestro que no solo enseñaba, sino que inspiraba. Para muchos de nuestros hijos fue un ejemplo de esfuerzo y disciplina”, expresó la madre de un estudiante de tercer grado.

El memorial se extendió por varias horas y concluyó con la colocación de una manta en la entrada principal de la secundaria, donde se leía: “Siempre estarás en nuestros corazones, maestro Eduardo”.

