Más Información
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, tanto hacia el oriente como al poniente de la Ciudad de México, después de la explosión el día de ayer de una pipa de gas que causó la muerte de cinco personas y dejó 90 heridos.
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Lee también Restablecen circulación en Puente de la Concordia; Calzada Ignacio Zaragoza opera con normalidad
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Lee también A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Lee también FOTOS: Los estragos de la explosión de pipa de gas en puente de la Concordia; 70 personas resultan heridas, 3 pierden la vida
maot