El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, tanto hacia el oriente como al poniente de la Ciudad de México, después de la explosión el día de ayer de una pipa de gas que causó la muerte de cinco personas y dejó 90 heridos.

El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

