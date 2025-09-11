Más Información

Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, dice que tiene 3 pólizas de seguro vigentes; "asumiremos nuestra responsabilidad"

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

La mañanera de Sheinbaum, 11 de septiembre, minuto a minuto

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

El ya cuenta con circulación normal en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, tanto hacia el oriente como al poniente de la Ciudad de México, después de la explosión el día de ayer de una que causó la muerte de cinco personas y dejó 90 heridos.

El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal, tras la explosión de ayer de una pipa de gas, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
