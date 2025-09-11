Más Información
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, no cuenta con seguro vigente; venció en junio
El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, tanto hacia el oriente como al poniente de la Ciudad de México; esto tras el incide ocurrido ayer, cuando una pipa explotó en la zona.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, a través de su cuenta oficial en X, que el puente “ya se encuentra habilitado”.
“En este momento se restablece en su totalidad la vialidad de Calzada Ignacio #Zaragoza”, publicó la dependencia en la red social, confirmando que los automovilistas ya pueden utilizar la vía con normalidad.
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
LL