El Puente de la Concordia ya cuenta con circulación normal en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, tanto hacia el oriente como al poniente de la Ciudad de México; esto tras el incide ocurrido ayer, cuando una pipa explotó en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, a través de su cuenta oficial en X, que el puente “ya se encuentra habilitado”.

“En este momento se restablece en su totalidad la vialidad de Calzada Ignacio #Zaragoza”, publicó la dependencia en la red social, confirmando que los automovilistas ya pueden utilizar la vía con normalidad.

