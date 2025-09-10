A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó un número telefónico para la búsqueda de familiares afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

Las personas que así lo requieran pueden comunicarse al número 55 56 83 22 22 en donde se les brinda atención y se les canalizará con el área correspondiente.

La volcadura de una pipa de Gas LP en el Puente de la Concordia este 10 de septiembre de 2025 dejó 70 personas lesionadas de las cuales 3 murieron. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Luego de la explosión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el deceso de tres personas.

Asimismo, se publicó una lista con los nombres de las 70 personas que resultaron lesionadas, así como los hospitales a los que fueron trasladadas.

