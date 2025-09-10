Más Información
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
A este número puedes marcar para localizar a un familiar tras explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa
Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
El Gobierno de la Ciudad de México habilitó un número telefónico para la búsqueda de familiares afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.
Las personas que así lo requieran pueden comunicarse al número 55 56 83 22 22 en donde se les brinda atención y se les canalizará con el área correspondiente.
Leer también: “Parecía un deshuesadero en llamas"; explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 28 autos calcinados
Luego de la explosión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el deceso de tres personas.
Asimismo, se publicó una lista con los nombres de las 70 personas que resultaron lesionadas, así como los hospitales a los que fueron trasladadas.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr