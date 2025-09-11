Más Información
Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas
“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa
Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo
Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob
China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%
El bajo Puente de la Concordia se convierte poco a poco en un memorial en honor a las personas que han muerto en las últimas horas por la explosión, el día de ayer, de una pipa de gas; la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, informó que suman ocho las personas fallecidas y 86 heridos, de los cuales 22 se encuentran en estado crítico y 39 delicadas.
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Lee también Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Lee también Alumnos rinden homenaje a su profesor fallecido; colocan flores y foto en el Puente de la Concordia
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
maot