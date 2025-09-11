El bajo Puente de la Concordia se convierte poco a poco en un memorial en honor a las personas que han muerto en las últimas horas por la explosión, el día de ayer, de una pipa de gas; la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, informó que suman ocho las personas fallecidas y 86 heridos, de los cuales 22 se encuentran en estado crítico y 39 delicadas.

Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

maot