Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

El bajo se convierte poco a poco en un memorial en honor a las personas que han muerto en las últimas horas por la explosión, el día de ayer, de una ; la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, informó que suman ocho las personas fallecidas y 86 heridos, de los cuales 22 se encuentran en estado crítico y 39 delicadas.

Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Personas llegan hasta el bajo Puente de la Concordia para dejar veladoras y orar por las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
