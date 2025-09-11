Dos alumnos de Eduardo Noé García Morales, profesor de la Preparatoria Oficial 327 de Chicoloapan, quien es una de las personas que perdió la vida por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, llegaron a dejarle un ramo de flores y colocaron una fotografía de él, frente al lugar donde cayó la unidad que provocó la tragedia.

“En Morse lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo profesor Eduardo Noé García Morales. Enviamos un abrazo de fuerza y resiliencia a toda su familia y seres queridos”, dice el mensaje escrito en la fotografía.

Los dos jóvenes procedentes del municipio mexiquense de Chicoloapan, llegaron en transporte público y caminaron hacia la zona donde los vecinos ya habían llevado cinco veladoras que colocaron bajo uno de los árboles, que también sus ramas y su tronco se quemaron por las llamas la tarde de ayer.

Ese sitio se convierte poco a poco en un memorial en honor a las personas que han muerto en las últimas horas por el siniestro que estremeció al oriente del Valle de México, principalmente.

Ahí los dos alumnos dejaron el ramo de rosas blancas, la foto y después de unos instantes se alejaron. Sólo confirmaron que eran alumnos de Eduardo Noé.

Alumnos rinden homenaje a su profesor fallecido; colocan flores y foto en el Puente de la Concordia. Foto: Hugo Salvador

Unos minutos después, arribaron otros vecinos a dejar veladoras en el mismo punto. Con lágrimas y muy acongojados se acercaron al árbol para mostrar sus condolencias a los que han muerto por el accidente.

El olor en esa área de la metrópoli tiene una combinación especial este jueves, aún persiste el olor a quemado, pero se mezcla con el del pasto que está bajo el puente que se ha mojado por las lluvias recientes que han caído en la capital del país.

La circulación es lenta para los conductores que se dirigen por la lateral de la autopista México-Puebla y hacia la carretera federal México-Texcoco, como en un día normal de intenso tráfico en esta parte que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México.

Pero no es un día normal, no después del siniestro que se presentó ayer antes de la 14:30 horas que ha enlutado a varias familias y a otras las mantiene en zozobra por el estado de salud de sus seres queridos que se encuentran internados en diferentes hospitales.

