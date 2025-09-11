Más Información
China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
"No habrá Estado palestino", dice Netanyahu; el primer ministro israelí firma proyecto de colonización en Cisjordania
Christian Ramírez, trabajador de lavandería del IMSS, llegó al Hospital Magdalena de las Salinas para repartir tortas y agua embotellada a las familias de los afectados por la explosión de una pipa de gas en la calzada Ignacio Zaragoza.
Llegó por sus propios medios, en un automóvil gris acompañado por un compañero, para dar alimentos como una muestra de apoyo y solidaridad. Previamente, acudió al Hospital Balbuena con el mismo propósito.
Lee también Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Cristian trabaja en la planta de lavado oriente del IMSS. Afirma que cuando se presenta algún accidente de esta magnitud, están dispuestos a ayudar a las familias que no tienen los recursos para estar aquí.
"Hemos estado en ocasiones también esperando a familiares aquí afuera y creo que son los momentos más difíciles que podemos tener", expresó.
Hasta el momento, han muerto seis personas y hay más de 90 heridos por el accidente en el Puente de la Concordia.
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
LL