Este año arrancará la construcción de la primera fase de la del Metrobús que recorrerá 46 kilómetros del , dio a conocer Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad.

Explicó que este año de este servicio de transporte.

“Este año vamos a iniciar ya la operación y la construcción de la línea cero, en su primer tramo, en su primera fase, que va a recorrer del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria, con un trolebús (sic) nuevo, eficiente, de los que ustedes ya conocen, tecnológicamente avanzado, con un sistema GPS, con cámara, con todos los aditamentos tecnológicos modernos, para beneficio de todos ustedes”, dijo.

La línea cero del Metrobús fue una de las promesas de campaña que hizo la ahora jefa de Gobierno, en materia de movilidad. De igual forma, planteó la construcción de la línea 8 del Metrobús que será la más grande de las ya existentes.

