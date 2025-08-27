Fernando Mercado, alcalde de La Magdalena Contreras, tomó protesta como presidente, en la Ciudad de México, de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C (AALMAC).

En representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Gobierno, César Cravioto, le tomó protesta al edil y le deseó el mayor de los éxitos.

Tras tomar protesta, Fernando Mercado indicó que desde esta nueva encomienda seguirá impulsando y promoviendo un nuevo municipalismo.

Destacó que algunas de las políticas públicas de gran calado surgen desde las alcaldías y municipios, y puso como ejemplo el presupuesto participativo y las Utopías.

Lee también: Trabajadoras sexuales vuelven a bloquear Calzada de Tlalpan; aseguran que obras de ciclovía vulneran su zona de trabajo e ingresos

Fernando Mercado Guiada se pronunció por establecer un modelo de coordinación local o regional. (27/08/25) Foto: Darío Luna.

“Los municipios somos el lugar natural para poner a prueba la política pública, para diseñarla, para probarla y para que después se pueda convertir en una política institucional… Son los gobiernos municipales, son las alcaldías aquellos lugares donde la política pública se pone a prueba, donde las ideas, donde la originalidad, donde la innovación se puede poner a consideración de los vecinos, ver su resultado y a partir de ahí institucionalizarla en beneficio de otras y otras”, expuso ante la presencia de la presidenta nacional de la AALMAC, Alma Denisse Sánchez Barragán, alcaldes, secretarios u legisladores.

En este sentido, Mercado Guiada se pronunció por establecer un modelo de coordinación local o regional. “Los municipios, por más que tengamos este trabajo de defender nuestras identidades y atender a nuestros ciudadanos de manera constante, también estamos obligados a generar modelos de colaboración”.

Destacó que actualmente varias alcaldías como Azcapotzalco y Xochimilco, e incluso La Magdalena Contreras, ya han establecido modelos de coordinación en materia de seguridad, movilidad y a favor del medio ambiente con otras demarcaciones.

Lee también: Congreso de CDMX niega licencia a 4 jueces y magistrados locales que ganaron cargo federal; deben decidirse por un puesto, dicen diputados

“Estos ejemplos yo se los digo a mis compañeras y compañeros presidentes municipales, alcaldes y alcaldesas, también a modo de provocación, a modo de que innovemos, a modo de que nos arriesguemos a implementar políticas nuevas, políticas originales que si dan el resultado esperado después serán ejemplo, tanto para el siguiente nivel de gobierno, como para otros”, aseveró.

Fernando Mercado indicó que desde esta nueva encomienda seguirá impulsando y promoviendo un nuevo municipalismo. (27/08/25) Foto: Darío Luna.

Por lo anterior, le propuso a Sánchez Barragán un observatorio de políticas públicas para compartir, entre municipios y alcaldías, cómo están resolviendo los problemas comunes de agua, infraestructura, recolección de basura, seguridad, entre otros.

“Creo que a partir de la generosidad, de un trabajo coordinado, pero, sobre todo, con la voluntad de conversar de manera permanente, de compartir lo que han sido nuestras experiencias, podemos, además de evitarnos algunas curvas de aprendizaje, podemos tener una visión mucho más amplia que nos permita dar soluciones probadas y originales a esos problemas que tanto demandan las y los ciudadanos”, argumentó Fernando Mercado.

Lee también: Recolección de basura en CDMX será por días diferenciados, adelanta Sedema; implementarán campaña masiva para informar a población

Ya como presidente regional de la AALMAC, el edil de La Magdalena Contreras nombró a los alcaldes de Iztacalco y Gustavo A. Madero como encargados de la comisión de bienestar y seguridad, respectivamente.

El Secretario de Gobierno leyó un mensaje enviado por la Jefa de Gobierno en donde destacó el papel de los gobiernos locales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr