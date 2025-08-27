Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Arturo "N", una de las 13 personas por el de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno, , fue vinculado a proceso por uso indebido de tarjeta de circulación, delitos contra la salud y narcotráfico. Se trata del octavo imputado que enfrentará un proceso por el caso.

Debido a que el delito de narcotráfico es del , Arturo “N” será juzgado por una autoridad de ese nivel.

En una audiencia realizada en los juzgados orales del Reclusorio Norte, un juez de control determinó vincular a proceso a otro de los 13 detenidos señalados por haber participado en el asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de Clara Brugada.

Los delitos del fuero común que se le imputan a Arturo “N” son contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, así como por el ilícito de posesión indebida de tarjetas de circulación, por los cuales de le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Leer también:

Foto: Especial
Foto: Especial

Además del delito de narcotráfico, por el cual, el juez que llevó la audiencia declinó competencia federal, por el cual de determinó prisión preventiva oficiosa.

En la audiencia anterior de Arturo “N”, su defensa pidió la ampliación del término constitucional, es por ello que fue hasta este miércoles que un juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Arturo “N” es la octava persona que es vinculada a proceso por el asesinato de los colaboradores del Gobierno de la Ciudad de México.

La semana pasada se vinculó a David "N", Joshua "N", Abraham "N", a Sandra "N” y Francisco "N" y Norma "N; mientras que Nery “N” fue vinculada el lunes de esta semana.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses