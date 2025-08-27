Arturo "N", una de las 13 personas detenidas por el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue vinculado a proceso por uso indebido de tarjeta de circulación, delitos contra la salud y narcotráfico. Se trata del octavo imputado que enfrentará un proceso por el caso.

Debido a que el delito de narcotráfico es del fuero federal, Arturo “N” será juzgado por una autoridad de ese nivel.

En una audiencia realizada en los juzgados orales del Reclusorio Norte, un juez de control determinó vincular a proceso a otro de los 13 detenidos señalados por haber participado en el asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de Clara Brugada.

Los delitos del fuero común que se le imputan a Arturo “N” son contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, así como por el ilícito de posesión indebida de tarjetas de circulación, por los cuales de le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además del delito de narcotráfico, por el cual, el juez que llevó la audiencia declinó competencia federal, por el cual de determinó prisión preventiva oficiosa.

En la audiencia anterior de Arturo “N”, su defensa pidió la ampliación del término constitucional, es por ello que fue hasta este miércoles que un juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Arturo “N” es la octava persona que es vinculada a proceso por el asesinato de los colaboradores del Gobierno de la Ciudad de México.

La semana pasada se vinculó a David "N", Joshua "N", Abraham "N", a Sandra "N” y Francisco "N" y Norma "N; mientras que Nery “N” fue vinculada el lunes de esta semana.

