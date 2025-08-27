La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México le negó la licencia a cuatro jueces y magistrados del Poder Judicial local, que fueron electos el pasado 1 de junio para ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados Joel Blanno Castro y Yohana Ayala Villegas, así como los jueces Juana Erika Ordoñez Salazar y Mirsha Rodrigo León Carmona solicitaron licencia por un año o por tiempo indefinido a su puesto para poder tomar protesta en su nuevo cargo ante el Congreso de la Unión.

Sin embargo, las y los legisladores locales les negaron este permiso al argumentar que las y los jueces y magistrados deben decidirse por un cargo, pues no pueden desempeñar dos a la vez.

“No se pueden desempeñar dos cargos al mismo tiempo, sería un tema que nos ha, inclusive, tocado aquí en esta soberanía sentar precedentes, donde ha habido compañeras legisladores y legisladoras que habían tenido esa doble calidad de ser diputados y luego protestar otro cargo a diputado distinto de la competencia estatal federal, y lo hemos dicho: eso no es correcto, tiene que definirse por un cargo”, dijo el diputado morenista Alberto Martínez Urincho.

Al respecto, su compañero de bancada, Fernando Zárate, expuso que estas licencias van en contra el espíritu de la Constitución y en contra del espíritu de los cargos a elegir, pues si bien todos tenemos derecho a votar y ser votados, “uno no puede estar jugando con las posiciones como se le pegue la gana”.

“No solamente por un tema moral y por un tema ético, sino por un tema legal. A nosotros, cuando participamos en cualquier proceso electoral, tenemos la opción de elegir uno u otro cargo, pero no nos podemos estar cambiando de cachuchas como a nosotros nos convenga o como a nosotros nos acomoda en ese momento, es un principio que debemos de cumplir de respeto hacia la población, de respeto hacia la Constitución, de respeto a los propios cargos, pero, sobre todo, del cargo que va a desempeñar”, argumentó.

También se pronunció en contra de estas licencias Juan Estuardo Rubio, pues dijo que con este tipo de recursos los jueces y magistrados buscan estar, otra vez, por encima de la voluntad del pueblo.

Cada una de estas cuatro licencias fue negada de forma individual.

dmrr/cr