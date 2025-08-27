Más Información
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) inauguró ocho biciescuelas en sus centros ubicados a lo largo de la Calzada de Tlalpan, donde se está construyendo la Ciclovía "La Gran Tenochtitlan".
Se trata de los Pilares de Evangelina Corona, Chabacano, Municipio Libro, Carlos Monsiváis, Taxqueña, Emiliano Zapata, El Reloj y Huipulco.
A través de un comunicado, aseguró que los cursos son gratuitos y no es necesario tener bicicleta propia, ya que "cada centro cuenta con unidades disponibles para el uso durante las clases".
Afirmó que el curso cuenta con cinco módulos, con una duración de 18 horas.
"En ellos se enseña desde lo más básico como aprender a pedalear y mantener el equilibrio, hasta biomecánica y rodadas", indicó Pilares. Agregó que las y los estudiantes estarán acompañados por instructores capacitados durante el proceso de aprendizaje.
¿Cuáles son las escuelas y horarios?
- Evangelina Corona
De lunes a viernes en un horario de 10:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas; y sábados de 9:00 a 12:00 horas.
- Chabacano
Lunes, miércoles y viernes en un horario de 8:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas; martes y jueves de 9:00 a 12:00 horas.
- Municipio Libre
Lunes, miércoles y viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas; martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas; y sábados de 10:00 a 12:00 horas.
- Carlos Monsiváis
Lunes, miércoles y viernes en un horario de 7:00 a 9:00 horas y de 9:00 a 11:00 horas; lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 horas; viernes de 12:00 a 14:00 horas; martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas; y sábados de 9:00 a 12:00 horas.
- Taxqueña
Lunes y martes en un horario de 15:00 a 17:00 horas; miércoles y jueves de 9:00 a 11:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas; y sábados de 18:00 a 20:00 horas.
- Emiliano Zapata
Lunes y jueves en un horario de 16:00 a 18:00 horas; martes y jueves de 8:00 a 11:00 horas; y sábados de 8:00 a 12:00 horas.
- El Reloj
Martes y jueves en un horario de 17:00 a 20:00 horas; miércoles de 10:00 a 13:00 horas; y sábados de 8:00 a 11:00 horas y de 12:00 a 15:00 horas.
- Huipulco
Lunes en un horario de 10:00 a 13:00 horas; martes de 8:00 a 10:00 horas y de 10:00 a 12:00 horas; miércoles de 10:00 a 12:00 horas; jueves de 8:00 a 10:00 horas; viernes de 8:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas; y sábado de 10:00 a 12:00 horas y a las 17:00 horas.
Para inscribirse, los interesados pueden acudir directamente a cualquiera de los 8 Pilares, o comunicarse a Locatel al *0311 o al 55 5658 1111 para más información.
