Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

Asesinan a hermano del delegado de la FGR de Guanajuato; fue baleado dentro de un restaurante en Chiapas

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las para que, en coordinación con autoridades capitalinas, fortalezcan las acciones de prevención, canalización, y acompañamiento comunitario en casos de .

La promovente de este punto de acuerdo fue la diputada de Morena, , quien dijo que en la capital del país los casos de violencia familiar se han elevado en 138%, siendo Tláhuac, Cuajimalpa y Tlalpan las que presentan el mayor número de casos.

Apuntó que las alcaldías, como órdenes de gobierno con competencias en materia de prevención y atención de violencias comunitarias y familiares, tienen la responsabilidad de coadyuvar con instancias del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el acceso a mecanismos de atención oportuna y especializada a mujeres víctimas de violencia familiar, así como canalización a servicios jurídicos, psicológicos y de protección.

Lee también:

Si bien se han registrado avances, dijo, persisten diferencias entre alcaldías en la implementación de protocolos especializados para atender la violencia familiar, por lo que es necesario que todas las demarcaciones cuenten con lineamientos claros y efectivos, que aseguren una atención sensible, oportuna y sin revictimización.

Brenda Ruiz expuso que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que, a nivel nacional, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial a lo largo de su vida.

Este exhorto fue aprobado por unanimidad de la Comisión Permanente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses