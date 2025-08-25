La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de la Ciudad de México para crear el tipo penal de violencia de género en el ámbito familiar.

“Una reforma legislativa, tanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal y se creará el tipo penal de violencia de género en el ámbito familiar”, dijo.

Al presentar los avances de las acciones que se han implementado con motivo de la Alerta de Género, la mandataria afirmó que se buscará evitar que en la violencia familiar se esconda lo que hoy es violencia de género hacía las mujeres, con la finalidad de visibilizarla.

“Reconocer que no puede ser un conflicto privado, no lo es, la violencia de género hacía las mujeres, y visibilizarla como una expresión estructural de la desigualdad, como bien se ha dicho en los movimientos de las mujeres: lo personal es político”, señaló.

Afirmó que la violencia que ocurre en los hogares no es un asunto privado ni un problema aislado, sino que se trata de un “reflejo de estructuras de poder reproducen desigualdades históricas”, por eso, dijo, al reformar la ley para reconocer la violencia de género en el ámbito familiar, se afirma que no se trata de conflictos domésticos que golpea sobre todo a las mujeres.

Esta medida, forma parte de una serie de 15 acciones que enumeró la mandataria como parte de una “nueva etapa” de la implementación de la Alerta de Género en la capital.

