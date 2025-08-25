Más Información

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, aseguró que la jefa de Gobierno,, no acudió a su plenaria para darles “línea”, sino que fue a platicar sobre los trabajos que realizan en conjunto.

En rueda de prensa, tras una reunión privada que sostuvieron con la mandataria capitalina y varios secretarios como parte de su reunión plenaria, la legisladora precisó que son un solo equipo y que construyen en colectivo.

“No nos vinieron a dar línea, venimos a platicar sobre la construcción de lo que sigue en conjunto, en colectivo. Nosotras y nosotros somos un solo equipo del gobierno de la Ciudad: los diputados federales, los diputados locales, las y los alcaldes de la transformación y nuestro partido, construimos en colectivo y, por supuesto, vamos a seguir apoyando todas estas grandes iniciativas que benefician y que crean derechos para la gente de la Ciudad, con nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y con nuestra presidenta también”, aseveró.

Bravo Espinosa anunció que durante el próximo periodo ordinario de sesiones abordarán la que se plantea desde el Gobierno Federal; además analizarán modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana.

En este sentido, indicó que están platicando con el secretario de Planeación, Alejandro Encinas, para impulsar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). De igual forma, subrayó que una de sus prioridades será la reforma constitucional en materia de cuidados, y contra la .

Asimismo, comentó que comenzarán a dialogar sobre la designación de la contralora o contralor del Gobierno de la Ciudad de México; y legislar sobre la salud mental.

“Pues estos son de los temas, los grandes ejes de la agenda parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena que, obviamente, será perfectible y se irá modificando, de acuerdo con lo que vaya pasando en el transcurso del tiempo. En esta agenda, contemplamos sectores; sectores como los niños, las niñas, las mujeres, las y los adultos mayores”, destacó.

