La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 25 de agosto en siete alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con alerta son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Xochimilco
En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 16:50 de la tarde y las 22:00 de la noche.
Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
Además de evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
