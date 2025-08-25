Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por persistencia de lluvias fuertes y posible para la tarde y noche de este lunes 25 de agosto en siete alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son:

  1. Álvaro Obregón
  2. Cuajimalpa
  3. Gustavo A. Madero
  4. Magdalena Contreras
  5. Miguel Hidalgo
  6. Tlalpan
  7. Xochimilco

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 16:50 de la tarde y las 22:00 de la noche.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Además de evitar transitar por caminos con o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

