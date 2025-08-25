La Ciudad de México amaneció este lunes con temperatura de 16°C y un ambiente fresco, sin embargo, se prevé que el termómetro aumente hasta los 25°C durante el día.

De acuerdo con el pronóstico, después del mediodía se espera un cielo medio nublado a nublado, acompañado de chubascos y lluvias fuertes puntuales, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las precipitaciones oscilarán entre 15 y 29 milímetros, mientras que los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhorta a la ciudadanía a consultar los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

