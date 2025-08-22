Durante la temporada de lluvias, el Sistema ECOBICI tiene brigadas de mantenimiento en calle, priorizando la atención de frenos, cadenas y rodamientos, ya que son piezas donde la humedad y el agua aceleran su desgaste de manera importante.

La Semovi informó que reforzó el balanceo estratégico de bicicletas en sectores clave para evitar la saturación o vacío de bicicletas en cicloestaciones. Foto: Especial.

La secretaría de Movilidad informó que reforzó el balanceo estratégico de bicicletas en sectores clave, a fin de evitar la saturación o vacío de bicicletas en cicloestaciones ubicadas en las zonas de alta demanda para el inicio o la finalización de viajes como Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Juárez, Buenavista, San Cosme y Patriotismo, entre otras.

“Los trabajos de mantenimiento inteligente en campo y el balanceo estratégico, sumados al monitoreo en tiempo real durante todo el horario de operación permiten mantener una tasa de disponibilidad del sistema del 94%, incluso en condiciones climáticas adversas”, indicó la dependencia.

Recomendaciones

Ecobici recomendó a usuarios para que puedan disfrutar de viajes seguros y eficaces:

ECOBICI se encuentra preparado para la temporada de lluvias. Foto: Especial.

Revisar frenos y llantas antes de iniciar el viaje. Rodar de forma visible verificando que las luces delanteras y traseras de la bicicleta se encuentren encendidas de manera automática, además de procurar portar un chaleco con reflejantes. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, ya que el pavimento mojado puede estar resbaloso. Estar atento al cruzar por charcos ya que algunos puedan ocultar baches u obstáculos. Verificar el anclaje correcto al devolver la bicicleta a través de la luz verde del candado y la notificación en la aplicación y/o correo. Antes y después del viaje, mantenerse al tanto de las notificaciones de la aplicación.

