Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump

De la tristeza a la fama: comienza la cuenta regresiva para los XV años de Isela, la quinceañera que conmovió a México

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Durante la , el tiene brigadas de mantenimiento en calle, priorizando la atención de frenos, cadenas y rodamientos, ya que son piezas donde la humedad y el agua aceleran su desgaste de manera importante.

La Semovi informó que reforzó el balanceo estratégico de bicicletas en sectores clave para evitar la saturación o vacío de bicicletas en cicloestaciones. Foto: Especial.
La informó que reforzó el balanceo estratégico de bicicletas en sectores clave, a fin de evitar la saturación o vacío de bicicletas en cicloestaciones ubicadas en las zonas de alta demanda para el inicio o la finalización de viajes como Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Juárez, Buenavista, San Cosme y Patriotismo, entre otras.

“Los trabajos de mantenimiento inteligente en campo y el balanceo estratégico, sumados al monitoreo en tiempo real durante todo el horario de operación permiten mantener una tasa de disponibilidad del sistema del 94%, incluso en condiciones climáticas adversas”, indicó la dependencia.

Ecobici recomendó a usuarios para que puedan disfrutar de :

ECOBICI se encuentra preparado para la temporada de lluvias. Foto: Especial.
  1. Revisar frenos y llantas antes de iniciar el viaje.
  2. Rodar de forma visible verificando que las luces delanteras y traseras de la bicicleta se encuentren encendidas de manera automática, además de procurar portar un chaleco con reflejantes.
  3. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, ya que el pavimento mojado puede estar resbaloso.
  4. Estar atento al cruzar por charcos ya que algunos puedan ocultar baches u obstáculos.
  5. Verificar el anclaje correcto al devolver la bicicleta a través de la luz verde del candado y la notificación en la aplicación y/o correo.
  6. Antes y después del viaje, mantenerse al tanto de las notificaciones de la aplicación.

