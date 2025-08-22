Más Información
Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión
Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum
EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump
De la tristeza a la fama: comienza la cuenta regresiva para los XV años de Isela, la quinceañera que conmovió a México
La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento
Durante la temporada de lluvias, el Sistema ECOBICI tiene brigadas de mantenimiento en calle, priorizando la atención de frenos, cadenas y rodamientos, ya que son piezas donde la humedad y el agua aceleran su desgaste de manera importante.
La secretaría de Movilidad informó que reforzó el balanceo estratégico de bicicletas en sectores clave, a fin de evitar la saturación o vacío de bicicletas en cicloestaciones ubicadas en las zonas de alta demanda para el inicio o la finalización de viajes como Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Juárez, Buenavista, San Cosme y Patriotismo, entre otras.
“Los trabajos de mantenimiento inteligente en campo y el balanceo estratégico, sumados al monitoreo en tiempo real durante todo el horario de operación permiten mantener una tasa de disponibilidad del sistema del 94%, incluso en condiciones climáticas adversas”, indicó la dependencia.
Lee también: IMSS-Bienestar reforzará entrega de medicamentos
Recomendaciones
Ecobici recomendó a usuarios para que puedan disfrutar de viajes seguros y eficaces:
- Revisar frenos y llantas antes de iniciar el viaje.
- Rodar de forma visible verificando que las luces delanteras y traseras de la bicicleta se encuentren encendidas de manera automática, además de procurar portar un chaleco con reflejantes.
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, ya que el pavimento mojado puede estar resbaloso.
- Estar atento al cruzar por charcos ya que algunos puedan ocultar baches u obstáculos.
- Verificar el anclaje correcto al devolver la bicicleta a través de la luz verde del candado y la notificación en la aplicación y/o correo.
- Antes y después del viaje, mantenerse al tanto de las notificaciones de la aplicación.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr