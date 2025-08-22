Cuautitlán Izcalli, Méx.— La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) admitió una queja de habitantes del fraccionamiento Hacienda del Parque por presunta violación al derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente debido a que, acusan, las vialidades han colapsado debido al crecimiento industrial lo que ha elevado los niveles de contaminación en la periferia.

“En los últimos días, las vialidades que conectan a Hacienda del Parque Segunda Sección han colapsado debido a la operación desmedida de los parques industriales en San Martín Obispo, a lo que se suma la omisión de Capufe en reparar las carreteras circundantes a la Lechería-Chamapa”, declararon autoridades auxiliares del Consejo de Participación Ciudadana y Delegación.

La movilidad en la comunidad ha registrado retrocesos, dijeron, puesto que para entrar y salir del fraccionamiento se ha convertido en una complicación que ha llegado a tardar hasta cuatro horas en tramos que con anterioridad eran de apenas 15 minutos. Los vehículos generan emisiones contaminantes y todo se queda en el ambiente.

La operación de nuevos complejos industriales en las inmediaciones de la Segunda Sección de Hacienda del Parque, afirmaron las autoridades auxiliares, se ha hecho sin que exista una planeación adecuada ni acciones de mitigación, lo que también genera daños en la carpeta asfáltica.