Naucalpan, Méx.— El IMSS-Bienestar reforzará la distribución de medicamentos en el Estado de México con 90 camionetas adicionales, con el objetivo de concluir este sábado la entrega de insumos en las mil 44 Unidades Médicas de Primer Nivel y combatir el desabasto, como parte del programa Rutas de la Salud, informó la coordinadora estatal del organismo, Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño.

Al inicio de la estrategia, el pasado lunes, se desplegaron 35 vehículos para cubrir los 125 municipios mexiquenses, pero la cobertura exigió ampliar la flotilla para garantizar que todas las unidades médicas estén sobreabastecidas el sábado.

Hasta este jueves, la entrega de medicamentos alcanzaba 40% de las unidades médicas de primer nivel que hay en el Estado de México. Los vehículos que se incorporan por parte del IMSS-Bienestar comenzarán la distribución este viernes 22 de agosto.

A cada unidad médica están llegando de uno a cuatro kits, lo que representa la distribución de 2 millones 79 mil 939 piezas de medicamentos e insumos en total.

La coordinadora del IMSS-Bienestar Edomex detalló, en entrevista con EL UNIVERSAL, que los medicamentos más demandados son los hipoglicemiantes, los de control de diabetes, hipertensivos, para el control de la hipertensión arterial; los analgésicos y los antibióticos de uso oral.

Adelantó que la estrategia de abasto de medicamentos Ruta de la Salud llegará en dos semanas a los hospitales.