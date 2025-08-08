Más Información
Estas son las cicloestaciones con más demanda y horas pico del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México.
A la fecha el sistema cuenta con más de 9 mil 300 unidades y 689 cicloestaciones.
Horarios con más actividad
Los periodos de mayor actividad va de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
En estas franjas horarias, el sistema puede llegar a registrar más de 25 mil usos diarios.
Estaciones con más demanda
Las estaciones con mayor demanda en estos horarios son: Buenavista, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Juárez, San Cosme y Patriotismo.
El 67 % de los usuarios activos del sistema utilizan la bici para llegar al trabajo o a centros de estudio. Además, de forma general el tiempo promedio por viaje es de 17 minutos, con una mayor demanda de uso los días martes y jueves.
De 2022 a la fecha, utilizar Ecobici evitó 3 mil 200 toneladas de contaminantes de CO₂, lo que equivale a plantar más de 157 mil árboles urbanos.
