Debido a las lluvias registradas durante la madrugada en la Ciudad de México, se reportan diversos encharcamientos en distintas vialidades.
A través de su cuenta en X, el Centro de Orientación Vial detalló un encharcamiento bajo el puente de Periférico, y otro en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.
Asimismo, se registró encharcamientos en Avenida del Imán y Cerrada de la Alborada, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.
De acuerdo con la dependencia Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Nápoles, sufrieron de encharcamientos.
OVIAL también señaló sobre un encharcamiento en Periférico Poniente, a la altura de Gran Sur, en la colonia Calatracoal, igualmente en Coyoacán.
Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó labores de desalojo de agua pluvial en aproximadamente 150 metros lineales sobre Periférico Sur y Zacatépetl, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.
