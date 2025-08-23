Las lluvias de la tarde y noche de este sábado han causado afectaciones al sur de la Ciudad de México.

En la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación del Metrobús La Joya se registran encharcamientos.

Por otro lado, sobre el anillo Periférico, a la altura de la colonia Progreso, alcaldía Álvaro Obregón, se registra una anegación que afecta la circulación.

Al sur de la capital, bomberos atienden un enorme encharcamiento en un área aproximada de 35 metros cuadrados en la calle Tenosique, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan.

En la calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, en la colonia Tlalpan Centro, se encuentra otra anegación de consideración, informó al Unidad de orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

