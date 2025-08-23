Más Información

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la activó la por lluvias para la tarde y noche de este sábado.

El pronostico de y posible caída de granizo se lanza para seis demarcaciones en la Ciudad de México.

Las alcaldías en las que habrá lluvia son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Leer también:

Foto: Francisco Rodríguez/ EL UNIVERSAL
Foto: Francisco Rodríguez/ EL UNIVERSAL

Autoridades estiman que las lluvias estarán acompañadas de granizo y podrán estar asociadas con encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Ante el pronóstico se recomienda a la población a la población retirar basura de las coladeras, tanto al exterior como al interior de sus casas.

Además de no cruzar calles con corrientes de agua y llevar paraguas o impermeable al salir de casa.

Activan la alerta amarilla para este sábado 23 de agosto de 2025: Foto: especial
Activan la alerta amarilla para este sábado 23 de agosto de 2025: Foto: especial

