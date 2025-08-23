Más Información
Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero
Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) arrancó con la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, sobre calzada de Tlalpan, con la instalación de las jardineras que delimitarán la vialidad ciclista.
Lee nota completa Comienzan obras de la ciclovía en Tlalpan y provocan caos
Sin embargo, la desorganización impera en la zona: motociclistas compiten con los ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto, mientras que transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción.
Lee también Vecinos de la Portales bloquean Calzada de Tlalpan; rechazan reubicación de trabajadoras sexuales al interior de la colonia
La ciclovía en Tlalpan contará con una gran jardinera verde que dividirá al carril confinado del vial en un tramo de 36 kilómetros por cada sentido, norte y sur, para seguridad del ciclista, según informó el titular de la Sobse, Raúl Basulto.
Lee también Sexoservidoras protestan contra ciclovía en Calzada de Tlalpan
Con información de Laura Arana
maot