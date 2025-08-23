Más Información

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) arrancó con la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, sobre , con la instalación de las jardineras que delimitarán la .

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Sin embargo, la desorganización impera en la zona: motociclistas compiten con los ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto, mientras que transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción.

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

La ciclovía en Tlalpan contará con una gran jardinera verde que dividirá al carril confinado del vial en un tramo de 36 kilómetros por cada sentido, norte y sur, para seguridad del ciclista, según informó el titular de la Sobse, Raúl Basulto.

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Con información de Laura Arana

