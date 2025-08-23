La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) arrancó con la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, sobre calzada de Tlalpan, con la instalación de las jardineras que delimitarán la vialidad ciclista.

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Lee nota completa Comienzan obras de la ciclovía en Tlalpan y provocan caos

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Sin embargo, la desorganización impera en la zona: motociclistas compiten con los ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto, mientras que transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción.

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Lee también Vecinos de la Portales bloquean Calzada de Tlalpan; rechazan reubicación de trabajadoras sexuales al interior de la colonia

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

La ciclovía en Tlalpan contará con una gran jardinera verde que dividirá al carril confinado del vial en un tramo de 36 kilómetros por cada sentido, norte y sur, para seguridad del ciclista, según informó el titular de la Sobse, Raúl Basulto.

Motociclistas compiten con ciclistas que utilizan el tramo delimitado como prueba piloto de la ciclovía en Tlalpan; mientras, transeúntes brincan y esquivan materiales de construcción, el 21 de agosto de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Lee también Sexoservidoras protestan contra ciclovía en Calzada de Tlalpan

Con información de Laura Arana

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot