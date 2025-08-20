Trabajadoras sexuales se manifestaron la tarde de este martes sobre calzada de Tlalpan, frente a Metro Viaducto, perímetro de la alcaldía Benito Juárez, en protesta contra la ciclovía que se construye sobre esta arteria y cuyas obras, denuncian, ya afectan su desempeño laboral.

“No estamos en contra de la repavimentación, sí en contra de la ciclovía, que afecta a más de 5 mil trabajadoras sexuales. Nos afecta en que mermó 70% el trabajo, ya que están colocando jardineras para cubrir la ciclovía”, comentó Daniela Escobar, presidenta y fundadora de La Tercera Cara de la Moneda A.C.

Señaló que esto les genera fuertes pérdidas económicas. De ganar en promedio 10 mil pesos semanales, ahora perciben 3 mil.

Además, indicaron que, una vez que esté terminada la ciclovía, se verán obligadas a reubicarse calles adentro, donde perderán visibilidad.

Luego de haber bloqueado la vialidad con vallas de plástico y cartulinas donde expresaban su inconformidad, alrededor de las 7 de la noche de este martes, personal del Gobierno de la Ciudad de México se presentó en el sitio y prometió a las trabajadoras que este miércoles tendrán una mesa de diálogo con las autoridades, por lo que las trabajadoras decidieron retirarse.

La Ciclovía La Gran Tenochtitlan, que se construye en calzada de Tlalpan, contará con 34 kilómetros de extensión y busca conectar la zona Centro con el Estadio Azteca, con miras al Mundial de Futbol del próximo año.

El carril exclusivo para bicis tendrá tres tipos de confinamiento: jardineras, guarniciones y macetones y pintura en piso.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la ampliación de la infraestructura en torno a calzada de Tlalpan incluye la conexión transversal a través de corredores como Lorenzo Boturini, Eje 5 y Eje 6 Sur, Miguel Ángel de Quevedo hasta calzada Taxqueña, División del Norte hacia Coapa, y Ponciano Arriaga.

Además, como parte del mantenimiento, se renovarán tramos ciclistas en el Eje 8 Sur (carril bus-bici), Eje 3 Sur (Morelos–Chabacano), y Miguel Ángel de Quevedo.