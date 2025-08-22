Vecinos de la colonia Portales bloquearon la Calzada de Tlalpan, para protestar contra la reubicación de trabajadoras sexuales en las calles interiores de la colonia, debido a la construcción de la ciclovía “México-Tenochtitlan” y otras obras que se harán sobre esta vialidad.

Con pancartas y letreros con la consigna “No estamos en contra de su trabajo, estamos en contra de su reubicación dentro de la colonia Portales” y “Gobierno, escucha a los vecinos de la Portales”, pidieron que no se reubique a las trabajadoras sexuales en las calles interiores de la colonia, donde están sus domicilios.

Vecinos de la colonia portales cierran calzada de Tlalpan. Foto: Especial

“Queremos una mesa de diálogo porque ya hay trabajadores sexuales de la colonia, ya se pasean por aquí”, advirtió una vecina.

Minutos después de las 18:00 de la tarde, el grupo de vecinos avanzaron sobre avenida Nevado hasta la Calzada de Tlalpan.

Exigen hablar con el secretario de Gobierno, César Cravioto, para que atiende su petición. “Si en 15 minutos no vienen, cerramos Tlalpan”, advirtió una vecina.

Leer también: Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; dan prisión preventiva a otro de los detenidos

🗣️📢 Al grito de "Queremos a Cravioto" , los vecinos bloquearon en su totalidad la Calzada de Tlalpan a la altura de avenida Nevada



📹 Frida Sánchez pic.twitter.com/pdLLCCegix — El Universal (@El_Universal_Mx) August 23, 2025

Aunque la intención de los vecinos es bloquear de forma intermitente la Calzada de Tlalpan, hasta ahora únicamente impiden el paso en un carril, a la altura de avenida Nevada, la cual permanece cerrada.

En la zona permanecen elementos de Tránsito y del Grupo Zorros.

Sin embargo, algunos automovilista, ya molestos, tocan el claxon y bajan de sus coches para pedir a los vecinos de la Portales que les abran el paso.

Manifestación por la reubicación de trabajadoras sexuales. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr