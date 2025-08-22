Más Información

Vecinos de la colonia Portales bloquearon la , para protestar contra la en las calles interiores de la colonia, debido a la construcción de la “México-Tenochtitlan” y otras obras que se harán sobre esta vialidad.

Con pancartas y letreros con la consigna “No estamos en contra de su trabajo, estamos en contra de su reubicación dentro de la colonia Portales” y “Gobierno, escucha a los vecinos de la Portales”, pidieron que no se reubique a las trabajadoras sexuales en las calles interiores de la colonia, donde están sus domicilios.

Vecinos de la colonia portales cierran calzada de Tlalpan. Foto: Especial
Vecinos de la colonia portales cierran calzada de Tlalpan. Foto: Especial

“Queremos una porque ya hay trabajadores sexuales de la colonia, ya se pasean por aquí”, advirtió una vecina.

Minutos después de las 18:00 de la tarde, el grupo de vecinos avanzaron sobre avenida Nevado hasta la Calzada de Tlalpan.

Exigen hablar con el secretario de Gobierno, César Cravioto, para que atiende su petición. “Si en 15 minutos no vienen, cerramos Tlalpan”, advirtió una vecina.

Aunque la intención de los vecinos es bloquear de forma intermitente la Calzada de Tlalpan, hasta ahora únicamente impiden el paso en un carril, a la altura de avenida Nevada, la cual permanece cerrada.

En la zona permanecen elementos de Tránsito y del Grupo Zorros.

Sin embargo, algunos automovilista, ya molestos, tocan el claxon y bajan de sus coches para pedir a los vecinos de la Portales que les abran el paso.

Manifestación por la reubicación de trabajadoras sexuales. Foto: Especial.
Manifestación por la reubicación de trabajadoras sexuales. Foto: Especial.

