Más Información

Otorgan libertad condicional a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa

Otorgan libertad condicional a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa

Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vehicular; lo reportan estable tras cirugía

Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vehicular; lo reportan estable tras cirugía

Concluye reparación del socavón en Calzada Ignacio Zaragoza en alcaldía Iztacalco; trabajos en oquedad de Iztapalapa continúa

Concluye reparación del socavón en Calzada Ignacio Zaragoza en alcaldía Iztacalco; trabajos en oquedad de Iztapalapa continúa

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Nueva Corte inicia con la “purificación” de instalaciones; conoce las actividades del 1 de septiembre

Nueva Corte inicia con la “purificación” de instalaciones; conoce las actividades del 1 de septiembre

Por en la tarde-noche en la Ciudad de México, el presentan afectaciones en su servicio.

En el caso de la, el servicio se encuentra suspendido de la estación Corregidora a El Caminero. Las unidades transitan únicamente de Indios Verdes a Villa Olímpica.

Las estaciones que no operan son Ayuntamiento, Fuentes Brotantes, Santa Úrsula, La Joya y El Caminero.

Leer también:

En el caso del Metro, las líneas que presentan marcha de seguridad lenta en sus trenes son las líneas 3, 5, 8, 12 y B.

Ante las quejas de ciudadanos que denuncian en redes sociales ya que el servicio es lento, el Metro informó, por ejemplo, que la Línea 3 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.

“En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de todas las personas usuarias. Permite el descenso antes de ingresar al vagón y facilita el libre cierre de puertas”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses