Por lluvia fuerte en la tarde-noche en la Ciudad de México, el Metro y Metrobús presentan afectaciones en su servicio.

En el caso de la línea 1 del Metrobús, el servicio se encuentra suspendido de la estación Corregidora a El Caminero. Las unidades transitan únicamente de Indios Verdes a Villa Olímpica.

Las estaciones que no operan son Ayuntamiento, Fuentes Brotantes, Santa Úrsula, La Joya y El Caminero.

En el caso del Metro, las líneas que presentan marcha de seguridad lenta en sus trenes son las líneas 3, 5, 8, 12 y B.

Ante las quejas de ciudadanos que denuncian en redes sociales ya que el servicio es lento, el Metro informó, por ejemplo, que la Línea 3 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.

“En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de todas las personas usuarias. Permite el descenso antes de ingresar al vagón y facilita el libre cierre de puertas”, dijo.

