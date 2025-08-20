Más Información
El Sistema Metrobús lanzó dos licitaciones encaminadas a mejorar el servicio a pasajeros de las líneas 1, 2, 3 y 5.
Este miércoles, Metrobús anunció en la Gaceta de la Ciudad de México los concursos para que empresas interesadas participen en el servicio integral de modernización y mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad visual en las estaciones de línea 1 de metrobús”. El fallo se dará a conocer el próximo 3 de septiembre.
También otra licitación que dio a conocer es para el servicio integral para el reacondicionamiento de instalaciones de almacenamiento de agua e infraestructura hidráulica ubicadas en bajo andén en estaciones donde el servicio sea intermitente de las líneas 2, 3 y 5 de metrobús. Mientras que el fallo se dará a conocer el 4 de septiembre próximo.
Sin mayores detalles, Metrobús expuso quien esté interesado deberá comprar las bases para conocer los requisitos del concurso, cuyo costo es de 4 mil 500 pesos.
