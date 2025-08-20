Más Información

Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso

Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso

Guatemala confirma 161 mexicanos refugiados ante guerra entre cártel de Sinaloa y CJNG; son originarias de Frontera Comalapa

Guatemala confirma 161 mexicanos refugiados ante guerra entre cártel de Sinaloa y CJNG; son originarias de Frontera Comalapa

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen

Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa

Silvano Aureoles no se presenta a su audiencia; FGR le imputará delitos de peculado y asociación delictuosa

El Sistema lanzó dos licitaciones encaminadas a mejorar el servicio a pasajeros de las líneas 1, 2, 3 y 5.

Este miércoles, Metrobús anunció en la Gaceta de la Ciudad de México los concursos para que empresas interesadas participen en el servicio integral de modernización y mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad visual en las estaciones de línea 1 de metrobús”. El fallo se dará a conocer el próximo 3 de septiembre.

Lee también

También otra licitación que dio a conocer es para el servicio integral para el reacondicionamiento de instalaciones de almacenamiento de agua e infraestructura hidráulica ubicadas en bajo andén en estaciones donde el servicio sea intermitente de las líneas 2, 3 y 5 de metrobús. Mientras que el fallo se dará a conocer el 4 de septiembre próximo.

Sin mayores detalles, Metrobús expuso quien esté interesado deberá comprar las bases para conocer los requisitos del concurso, cuyo costo es de 4 mil 500 pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses